I repubblicani insorgono contro la pubblicità di Julia Roberts per Kamala Harris. “In un luogo come l’America dove le donne hanno ancora il diritto di scegliere, potete votare come volete. Nessuno lo saprà mai”, dice l’attrice mentre il video mostra una donna che incontra il marito dopo aver votato e fa l’occhiolino a un’altra elettrice quando il marito le chiede se ha fatto la “scelta giusta”. Lo spot è duramente criticato dai repubblicani, alcuni dei quali sostengono che una moglie che dice una bugia sul voto è come una donna che tradisce il marito.