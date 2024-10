“Esprimiamo le sue più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti a causa della Dana. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a coloro che stanno lavorando per prevenire le conseguenze degli effetti della tempesta”. Sono più di 60 le persone morte nella regione di Valencia a causa delle piogge torrenziali provocate dalla Gota frìa (cosa è) che si è abbattuta nelle ultime 48 ore sulla Spagna. Dal mondo del calcio, sono diversi i club di Liga che hanno condiviso messaggi di solidarietà. Con un comunicato ufficiale, il Valencia “ribadisce di essere a disposizione delle autorità e dei comuni interessati per aiutare in ogni modo possibile”. Si ferma la Spagna e, ovviamente, anche la Coppa del Re.

El @valenciacf quiere trasladar su más sincero pésame a los familiares y amigos de los fallecidos a causa de la #DANA. DEP Mucha fuerza a todos los vecinos y poblaciones afectadas y a los colectivos que están trabajando en la prevención y consecuencias de los efectos del… https://t.co/2ORZ8diZ0G pic.twitter.com/UcrTDJI3q6 — Valencia CF (@valenciacf) October 30, 2024

Rinvio e minuto di silenzio

Inevitabile il rinvio di alcune gare di Coppa del Re che si sarebbero dovute disputare nella zona della Comunidad Valenciana. Sono state infatti posticipati a data da destinarsi i due incontri Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante. Come sottolineato nel comunicato ufficiale della federazione spagnola, oltre a ricordare le vittime dell’alluvione con un minuto di silenzio prima delle partite, le gare di questa sera (mercoledì, 30 ottobre) non verranno disputate.

???? Debido a las condiciones climatológicas provocadas por la DANA que azota parte de nuestra geografía, se aplazan los encuentros @ParlaEscuela – @ValenciaCF@PontevedraCFSAD – @LevanteUD de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, previstos para hoy. ????… pic.twitter.com/rdT4E6RNC3 — RFEF (@rfef) October 30, 2024

Dal Barcellona al Real Madrid: “Profonda solidarietà”

Messaggi di cordoglio e vicinanza condivisi da moltissime squadre di Liga, in primis da Barcellona, Real e Atletico Madrid. “Desideriamo esprimere le condoglianze alle famiglie di coloro che sono morti a causa della tempesta che stanno colpendo molte zone del nostro Paese, soprattutto nelle province di Valencia e Albacete. Il Club esprime profonda solidarietà, sostegno e affetto alle popolazioni colpite da questa catastrofe”. E prima dell’allenamento odierno, il club blaugrana ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime il cui numero è destinato a salire nel corso della giornata.