Passo dopo passo, Daniele Scardina vuole tornare a camminare: una rinascita che passa anche dai difficili momenti vissuti nell’ultimo anno e mezzo. Dopo un malore accusato nel febbraio 2023. “Di quel mese e mezzo non ricordo nulla. Sogno il mio futuro, di stare bene, con la mia famiglia e di stare di nuovo in piedi”. Senza filtri, “King Toretto”, si è raccontato a Le Iene. L’ex pugile ha trascorso 48 ore a Barcellona – per assistere a un concerto di Geolier – in compagnia di Nicolò De Devitiis, uno degli inviati della trasmissione di Italia Uno. “Ha raggiunto risultati impensabili, il recupero è davvero inaspettato ma a oggi non siamo in grado di sapere se Daniele potrà tornare a camminare senza il supporto di ausili”, ha rilevato la sua fisioterapista.

Il malore e la lunga riabilitazione

A febbraio 2023 Scardina accusò la lesione di due vene a causa di un movimento brusco del collo durante un allenamento di routine a Buccinasco (Milano). Trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano e sottoposto a un delicatissimo intervento al cervello, il pugile era entrato in coma. La buona notizia arrivò il successivo 26 aprile, quando il fratello annunciò che King Toretto era uscito dalla terapia intensiva. Non era più in pericolo di vita, ma da lì è cominciata una lunga riabilitazione in un centro in provincia di Lecco.

Sui social

Qualche ora prima della messa in onda del programma, Scardina aveva condiviso un lungo messaggio su Instagram indirizzato ai propri fan: “In tanti mi chiedete come sto veramente al di là di qualche scatto di un momento su Instagram. Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana. Ho tanto lavoro da fare, tante fragilità da rafforzare, ma piano piano sto cercando di riprendere in mano la mia vita, una vita diversa da quella che facevo prima e che vedevate su Instagram. Ma sono comunque grato di ciò che ho e che posso ancora fare, soprattutto per gli altri”.