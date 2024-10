Si sono aperte alle 7 di domenica 27 ottobre le urne della Liguria dove i cittadini sono chiamati a esprimersi per l’elezione del presidente della Regione e dei trena componenti del consiglio regionale. I liguri al momento hanno risposto con freddezza al voto, anticipato di un anno rispetto alla naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo l’inchiesta giudiziaria che lo ha travolto. Alle 12 l’affluenza era infatti del 13,06%, in calo rispetto alla stessa ora del voto del 2020.

In particolare i numeri sono in diminuzione in tre province su quattro, solo a Genova il dato è leggermente superiore: alle 12 aveva votato il 14,29% degli aventi diritto contro il 14,19% del 2020, a Savona il 12,23% (14,67 nel 2020), a Imperia il 10,31% (12,97 nel 2020), a Spezia l’11,94% (13,08 nel 2020).

Ai rispettivi seggi si sono già presentati i due principali sfidanti, il candidato del centrodestra Marco Bucci, in piazza Santa Maria in via Lata a Genova, e Andrea Orlando, candidato del centrosinistra che ha votato alle 10,30 in via Monteverdi a Spezia.

Le regionali, per le quali sarà possibile esprimere un voto oggi, domenica 27 ottobre, fino alle 23 e domani lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15, si stanno svolgendo mentre in molte zone della Liguria è in corso l’allerta arancione. In alcuni Comuni, infatti, si è scelto di spostare i seggi situati in zone esposte a rischi. Quindi, ad esempio, nel Comune di Borgio Verezzi il seggio 3 (piazza Sant’Agostino, Verezzi) è spostato nel Palazzo Comunale, in via del Municipio 17; a Vado Ligure i seggi 1 – 2 – 3 (scuola elementare Don Peluffo di via Piave 2) sono spostati alle scuole medie A. Peterlin di via XXV Aprile 6; nel comune di Quiliano i seggi 1 – 2 – 3 (edificio scolastico di Via Mattotti) sono spostati nella Palazzina Servizi – Sala Consiliare, Biblioteca, in piazza della Costituzione 1; a Spotorno le sezioni 1 e 2 (scuola primaria S. Pertini in viale Europa 6) sono spostate alla scuola secondaria in Via Verdi – località Baxie.

“Vorrei fare un ringraziamento a tutte le persone che in condizioni di difficoltà hanno consentito lo svolgimento del voto quindi ai rappresentanti di lista, agli scrutatori, ai presidenti, alle forze dell’ordine e al personale dedicato delle amministrazioni pubbliche che in questi giorni consentono un esercizio fondamentale come quello del voto. Vorrei in queste ore manifestare la vicinanza a tutte le persone e alle popolazioni colpite in queste giornate dal maltempo”, ha detto Orlando dedicando un “pensiero particolare” alla vicenda di Arenzano dove da ieri un uomo risulta scomparso.