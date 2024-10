La comunità pallavolistica salentina è in lutto per la morte di Valentina Sergi, giocatrice di 33 anni dell’Astra Volley di Presicce-Acquarica, trovata senza vita giovedì 24 ottobre nel suo appartamento. L’atleta, originaria di Torre San Giovanni, marina di Ugento, secondo una prima ricostruzione – scrive il Corriere del Mezzogiorno – ha avuto un malore improvviso mentre era sotto la doccia. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarla.

La notizia ha sconvolto la sua famiglia e tutta la comunità sportiva, che si stringe intorno ai suoi cari: il padre Danilo, la madre Anna Maria, il compagno Walter, il fratello Alberto, la cognata Maria Rita e il nipotino Filippo. Valentina Sergi era una figura amata sia in campo che fuori, come emrge dalle numerose dediche e messaggi di cordoglio comparsi sui social. La stessa Astra Volley, che milita nel campionato di Serie C, ha condiviso un toccante messaggio: “Era difficile non volerti bene. Bella, solare, il tuo sorriso era contagioso e vogliamo ricordarti così…ci mancherai! Ciao Vale. RIP”.

Anche altre società del territorio hanno voluto ricordare la giovane pallavolista, come il Cutrofiano Volley, che ha scritto: “Addio Valentina, ci piace ricordarti così, con il tuo sorriso dirompente e la tua carica di allegria. Oggi è un giorno triste, una vita spezzata troppo presto e incomprensibilmente. Abbracciamo la tua famiglia, i tuoi amici e siamo vicini alla società Astra Volley, tutti sgomenti da questa assurda notizia. Ci piace pensare che continuerai a giocare su altri campi, a coltivare la tua passione con impegno e spensieratezza, intanto in ogni partita il pensiero di tutti noi volerà, inevitabilmente, a te”.