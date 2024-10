“Invece che raccontarci che l’occupazione non è mai stata così alta dai tempi di Garibaldi, Meloni lasci stare i nostri eroi repubblicani e si preoccupi dei suoi amici nostalgici repubblichini”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein a Genova al comizio che chiude la campagna elettorale in sostegno del candidato del campo progressista alla presidenza della Regione Liguria Andrea Orlando. “Andiamo a vincere, forza Liguria, forza Andrea Orlando, evviva la nostra Costituzione, evviva l’Italia antifascista” ha aggiunto salutando la platea e dando la parola a Orlando. Il riferimento della leader del Pd è alle parole trionfalistiche usate dalla premier Meloni sul palco del centrodestra, poco distante dall’evento di Orlando. “Abbiamo il tasso di occupazione più alto da quando Garibaldi ha unificato l’Italia” ha detto la presidente del Consiglio. Una affermazione già fatta in passato nonostante i numeri sul’occupazione raccontino una realtà ben diversa