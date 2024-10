“Siamo al disastro della sanità. Se leggiamo il rapporto Gimbe vediamo che le misure annunciate non hanno risorse sufficienti. Siamo di fronte a un de-finanziamento che farà male soprattutto alla sanità pubblica. Dobbiamo pagare i nostri medici perchè altrimenti vanno all’estero. Dobbiamo almeno raddoppiare l’indennità di specificità per chi lavora nei pronto soccorso. Oggi preferisco ritornare a casa se non sono in codice rosso perchè ci sono persone che attendono due o addirittura tre giorni”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte durante una visita all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia nell’ambito della campagna elettorale per la presidenza della Regione a sostegno di Andrea Orlando. “Oggi il diritto costituzionale di tutti è offerto a pochi. A chi ha i soldi, a chi ha una assicurazione a chi può andare nella sanità privata. C’è un disegno dietro, favorire la sanità privata a dispetto di quella pubblica? Noi lo contrastiamo”.