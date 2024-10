Dalla mezzanotte di ieri sono stati portati a termine dal personale dei vigili del fuoco 515 interventi di soccorso connessi alle forti precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, di questi 190 nella sola provincia di Bologna. Al momento in regione stanno operando 510 unità del Corpo nazionale, di cui 86 giunte in rinforzo dalle regioni vicine, con 170 mezzi e 2 elicotteri. Istituiti 3 Posti di Comando Avanzati per la gestione delle numerose richieste di intervento a Val di Zena (BO), Molinella (BO) e a Reggio Emilia. Nelle immagini una delle aree in cui è esondato il torrente Zena.