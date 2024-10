“I toni di Delmastro sono quelli che non aiutano certo a rasserenare il clima. Se siamo ‘ayatollah‘ non c’è alcuna voglia di guardare le cose per quello che sono. Siamo giudici che applicano la legge, ma la legge è un pò più ampia. Se non ci si intende su questo non si potrà mai avere il reciproco rispetto“. Così il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, a Sky Tg24, in merito all’intervista rilasciata dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a La Stampa, che ha definito i giudici degli ayatollah.