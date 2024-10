Brasile in lutto, la città di Pelotas (nello stato meridionale del Rio Grande do Sul) piange la scomparsa di 7 giovanissimi canottieri rimasti vittime di un terribile incidente stradale che ha sterminato la squadra. Solo un ragazzo si è salvato miracolosamente dall’impatto. Tra i 15 e i 19 anni, i giovani canottieri facevano parte di una squadra nata da un progetto sociale locale e stavano tornando dalle ultime gare della stagione. Nello schianto sono morti anche l’autista del furgone (52 anni) e il coordinatore della team di canottaggio (43 anni).

????????Tragédia na BR-376 Nove membros de equipe de remo morrem após carreta tombar sobre Van no Paraná. Vítimas saíram de SP com destino a Pelotas RGS Guindaste trabalhava na manhã de hoje (21) para retirar o conteiner de cima da Van

???? Fiscalização de caminhões é deficiente 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/PD1TYK5nTM — ????????Bahia ???????????? (@BahiaManoel2011) October 21, 2024

L’accaduto

L’incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato 19 ottobre e domenica 20. I ragazzi e il loro allenatore stavano viaggiando tranquillamente sul loro furgone quando sono stati travolti da un camion. L’impatto è stato tremendo: secondo quanto riferito dalla Polizia stradale federale, “i freni del mezzo hanno ceduto“. Per questo il camion si è schiantato contro il furgoncino dei giovani a tutta velocità.

Il cordoglio del presidente Lula

“Ho appreso con tristezza della morte di nove persone, tra cui sette membri di una squadra di canottaggio della città di Pelotas, in un tragico incidente”. Questo, il cordoglio del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva su X. “Non ci sono parole per descrivere il dolore della perdita di un figlio o di un nipote. È un dolore irreparabile. I miei sentimenti e la mia solidarietà alle famiglie e agli amici delle vittime”.