Muore all’età di 61 anni Luigi “Gigi” Rocca, ex calciatore dell’Inter (tra le altre). Fatale un malore accusato in campo durante una partita tra amici a Piacenza, nonostante il tentativo di auto medica e ambulanza per rianimarlo mentre si era accasciato al suolo. Rocca è stato poi trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto dall’elisoccorso arrivato da Parma, ma non c’è stato nulla da fare. L’ex centrocampista aveva giocato nelle giovanili del club nerazzurro insieme a Giuseppe Bergomi.

RIP: Luigi Rocca

Coli, 18 giugno 1963 – Piacenza, 20 ottobre 2024

INTER | 1981 – 1984 | Match 1 – Goal 0 pic.twitter.com/zUXSaaDHkf — Darwin Tantiono (@DarkwingTan) October 21, 2024

La carriera di Luigi Rocca

Dopo il percorso nel settore giovanile, Luigi Rocca ha esordito tra i professionisti – con la maglia dell’Inter – nel 1981, in occasione di un match in Coppa Uefa. Poco più tardi, è arrivata anche la prima ed unica presenza in Serie A. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siena, Trento e Sanremese in C1, poi Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza, ancora Siena e Fidenza. Terminata la vita da calciatore, Rocca ne aveva intrapresa una nuova da allenatore sulle panchine di Piacenza, Codogno, Fanfulla, Fiorenzuola, Brembio, BettolaSpes, Carpenedolo e Marsaglia.