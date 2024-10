“Si vedrà in sede di impugnazione” l’eventuale correttezza della decisione dei giudici sui migranti in Albania. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo alla domanda di Manolo Lanaro de ilFattoQuotidiano.it in conferenza stampa ieri sera, a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri, ha anticipato quanto deciso questa mattina rispetto alle decisioni prese dai giudici italiani che hanno annullato lo scorso venerdì il trattenimento nelle strutture italiane dei 12 migranti in Albania.