Un anno fa era il campione, ora nemmeno ci sarà. In Serbia sono sicuri: “Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy della prossima settimana”. E come se non bastasse, il numero 5 al mondo non compare nemmeno nella lista per l’Atp 250 di Belgrado, programmato subito dopo il torneo francese. Una decisione che, se confermata, sarebbe clamorosa: saltando questi due tornei, infatti, Djokovic mette a rischio perfino la sua presenza alle Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre. Al momento è sesto nella Race Atp, ma la classifica potrebbe cambiare di molto dopo l’ultimo Masters 1000 stagionale. Ma le conseguenza di queste scelte di Djokovic potrebbero andare ben oltre.

Secondo alcuni media locali, la stagione di Djokovic potrebbe anche terminare qui, con l’idea di tornare direttamente in campo a gennaio in Australia. Se così fosse, però Djokovic perderebbe gli oltre 1000 punti guadagnati un anno fa, quando vinse le Finals di Torino battendo in finale Jannik Sinner. Rischierebbe perfino di uscire dalla Top 10 della classifica Atp. Comunque perderebbe molte posizioni in classifica. Così l’ultimo grande obiettivo della sua carriera, vincere il 25esimo Slam e il 100esimo titolo Atp, diventerebbe un’impresa tutta in salita. Djokovic probabilmente si sta concentrando solo su questo, focalizzandosi al 100% sugli Australian Open di inizio 2025. Secondo alcuni, questa decisione è l’anticamera del ritiro. Un anno fa il serbo era ancora il numero 1 al mondo e aveva vinto tre Slam su quattro in stagione. Ora tutto si è capovolto e Djokovic starebbe maturando l’idea di concedersi un ultimo grande ballo, prima di far seguito alla scelta del suo grande rivale Rafa Nadal.

Race Atp – La classifica

Alle Atp Finals di Torino si qualificano i primi 8 della Race Atp, più due riserve (per un totale, dunque, di 10 tennisti). Rispetto al ranking Atp, questa classifica conta tutti i punti conquistati e i risultati ottenuti dal 1° gennaio fino ad ora (l’anno solare): la prima invece, tiene conto delle ultime 52 settimane. Ad oggi, sono tre i tennisti ufficialmente qualificati per Torino: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Cinque i posti a disposizione: coloro che puntano a conquistarli sono tutti in campo questa settimana nei due Atp 500 di Vienna e di Basilea. Tutti, tranne Djokovic: al momento sesto, con 3910 punti. Basti pensare che il distacco con il nono classificato è di appena 555 punti. Questa, la classifica completa:

1. Jannik Sinner 10.330 punti – QUALIFICATO

2. Carlos Alcaraz 6.710 punti – QUALIFICATO

3. Alexander Zverev 6.215 punti – QUALIFICATO

4. Daniil Medvedev 4.820 punti

5. Taylor Fritz 4.290 punti

6. Novak Djokovic 3.910 punti

7. Casper Ruud 3.855 punti

8. Andrey Rublev 3.630 punti

9. Alex de Minaur 3.355 punti

10. Tommy Paul 3.135 punti