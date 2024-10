Yulia Navalnaya, vedova del leader dell’opposizione russa Aleksei Navalny, ha dichiarato che intende candidarsi alle elezioni presidenziali in Russia una volta terminata l’era di Vladimir Putin. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista alla Bbc, in occasione del lancio del libro autobiografico Patriot, che il dissidente morto in carcere a febbraio stava scrivendo in cella. “Quando sarà il momento, parteciperò alle elezioni come candidata”, ha affermato Navalnaya nell’intervista. Ha inoltre dichiarato: “Il mio avversario politico è Vladimir Putin e farò tutto il possibile per far cadere il suo regime il prima possibile”.

Navalnaya è stata inserita lo scorso luglio nella lista dei “terroristi ed estremisti” e sa di rischiare l’arresto se dovesse rientrare in Russia con Putin ancora al potere. Tuttavia, è convinta che arriverà il giorno in cui il regime di Putin crollerà, e la Russia potrà aprirsi a una nuova era, caratterizzata dalla possibilità di tenere elezioni libere e democratiche.