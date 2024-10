Il 20 ottobre 1924 un gruppo di giovani appassionati di sport e giornalismo, guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone e da un promettente Enzo Ferrari, fondava una testata destinata a diventare un pilastro per lo sport italiano: il Corriere dello Sport. Lo storico quotidiano ha festeggiato il 20 ottobre il suo centenario. E lo ha fatto con un documentario dal titolo “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”. Un documentario prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi.

La produzione non racconta solo la storia del giornale ma anche quella dello sport che, da un secolo, anima le sue pagine ogni mattina.

Con la voce narrante di Luca Ward, il docufilm è un viaggio attraverso 100 anni di imprese sportive, raccontate dalle voci di chi le ha vissute, come tre campioni del mondo del 2006, quattro medaglie d’oro olimpico, una leggenda del tennis, una dello sci e tanti altri.

Tra gli altri sono intervistati non solo campioni come Francesco Totti, Alessandro Nesta, Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Paola Egonu, Adriano Panatta, Alberto Tomba, Pecco Bagnaia, Giuseppe Signori, Fabio Cannavaro, Carlo Ancelotti, Josè Mourinho, Arianna Errigo e Gianmarco Pozzecco, ma anche tifosi d’eccezione come come Carlo Verdone e addetti ai lavori come Giovanni Malagò, Luca Cordero di Montezemolo e Ivan Zazzaroni.