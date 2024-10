Un agguato fra ultras ha creato il panico domenica sulla tangenziale di Bari. Rissa con mazze e catene tra le auto in coda, con protagonisti i gruppi del tifo organizzato di Fiorentina e Fidelis Andira. Gli ultras si sono scontrati a volto coperto, utilizzando anche dei fumogeni. Gli autobus e i furgoni che trasportavano i tifosi andriesi sono andati distrutti. Oltre ai momenti di terrore, per gli automobilisti anche forti disagi: il traffico sulla tangenziale è rimasto a lungo bloccato.

Secondo varie testimonianze e una prima ricostruzione, sono stati gli ultras della Fiorentina, incappucciati o con il volto coperto da caschi, ad aggredire i tifosi della Fidelis Andria. Come si vede in diversi video pubblicati sui social, sono scesi da alcuni minivan armati di catene e mazze, iniziando a correre fra le auto incolonnate per raggiungere i mezzi su cui viaggiavano gli andriesi. Così è partita l’aggressione in mezzo agli automobilisti increduli e impauriti.

Gli scontri fra ultras sono avvenuti intorno alle ore 13. I tifosi della Fiorentina erano diretti verso Lecce, dove allo stadio Via del Mare alle ore 15 era in programma il match di Serie A. I tifosi della Fidelis Andria invece stavano viaggiando verso Nardò, sempre in Salento, per la gara di Serie D con fischio d’inizio sempre alle ore 15. Le due tifoserie sono venute a contatto sulla tangenziale di Bari all’altezza del quartiere Torre a Mare. Sul posto è poi intervenuta la Polizia, che ha fermato gli scontri e ora sta svolgendo gli accertamenti.