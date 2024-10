Spettacolo e colpi di scena al Gran Premio d’Australia di MotoGP, dove Marc Marquez ha conquistato una vittoria straordinaria, mettendo a segno il suo terzo trionfo stagionale. Il pilota spagnolo del team Gresini Ducati ha dominato la gara dopo una rimonta incredibile, superando il connazionale Jorge Martin (Ducati-Pramac) in un duello mozzafiato.

La gara è stata caratterizzata da un ritmo forsennato fin dalle prime battute. Marquez, penalizzato da una partenza disastrosa a causa di un problema con la visiera, è precipitato in settima posizione, mentre Martin manteneva la leadership e Bagnaia guadagnava terreno, portandosi al secondo posto. Ma Marquez non si è arreso. Con una serie di sorpassi spettacolari, il sei volte campione del mondo si è riportato in testa, dando vita a un duello al cardiopalma con Martin. A quattro giri dalla fine, Marquez ha sferrato l’attacco decisivo, costringendo Martin a un piccolo errore e conquistando la vittoria.

“Sapevo che Marquez avrebbe provato a superarmi alla curva 4”, ha dichiarato Martin al termine della gara. “Ho provato a resistere, ma continuare a spingere sarebbe stato troppo rischioso. Ho fatto il massimo per cercare di vincere, ma ho preferito controllare i rischi”. Francesco Bagnaia, pilota Ducati ufficiale, ha chiuso la gara al terzo posto, non riuscendo a tenere il passo dei due spagnoli. “È stata una gara difficile”, ha ammesso Bagnaia. “Avevo un buon ritmo, ma il feeling rispetto a ieri era diverso. C’era molto vento e perdevo l’anteriore in alcune occasioni”.

Con questo risultato, Martin consolida la sua leadership nel campionato mondiale, portando a 20 punti il vantaggio su Bagnaia a tre gare dalla fine della stagione. Marquez, con la vittoria in Australia, si porta al terzo posto in classifica, ma ormai fuori dalla corsa al titolo. Il prossimo appuntamento del Motomondiale è fissato per domenica prossima con il GP di Thailandia. Sarà una gara decisiva per la lotta al titolo, con Martin e Bagnaia pronti a darsi battaglia fino all’ultima curva.