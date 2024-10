Annie Charlotte, modella 25enne e content creator, ha recentemente rivelato il suo folle amore per il Tottenham Hotspur, ma la sua dichiarazione non è stata accolta bene da tutti i suoi fan. Dopo aver pubblicato alcune foto dal Tottenham Hotspur Stadium, Annie ha infatti perso diversi followers, soprattutto tifosi delle squadre rivali. “Ho perso alcuni follower dopo aver detto che tifo Spurs, ma i miei veri sostenitori mi amano ancora, anche se per loro è una ‘vergogna’ che abbia scelto il Tottenham”, ha dichiarato al Daily Star. “D’altro canto, ho anche ricevuto reazioni positive. Alcuni erano entusiasti, dicendo ‘finalmente qualcun altro che tifa Spurs’, mentre altri mi hanno avvertito che avrei dovuto prepararmi a una delusione”.

Dopo aver assistito alla vittoria del Tottenham contro il Brentford, Annie Charlotte ha deciso di diventare una fan sfegatata degli Spurs. “È stato incredibile, sapevo subito che dovevo vedere altre partite. Ora sono ossessionata e voglio andare a ogni singolo match”. Nonostante le critiche, la modella rimane convinta che questa sarà la stagione della svolta per il club di North London. E crede fermamente che il Tottenham vincerà un trofeo: “Non sono solo speranzosa, credo davvero che quest’anno le cose cambieranno”, ha detto.

“Io e le mie due vagine ci sentiamo bene riguardo a questa stagione. Porteremo a casa un trofeo, vedrete”. Annie Charlotte è infatti famosa per avere due vagine: soffre di una rara condizione chiamata uterus didelphys, è nata con due uteri e due cervici. Ma è diventata famosa sui social proprio per questa particolarità.