Il giornalista di Al Jazeera Anas Al-Sharif ha condiviso sul proprio canale Twitter un video girato da una donna nel nord di Gaza. Nel filmato di quasi due minuti si vede una persona ferita che urla e chiede aiuto in mezzo a una strada. “Sembra un bambino” dice la donna. Un uomo con una bicicletta portata a mano cammina nella sua direzione, poi si volta indietro, vede qualcosa, forse capisce di essere sotto attacco, abbassa la testa come per ripararsi e supera il ferito. Subito dopo da dietro il palazzo accorre un gruppo di persone per aiutare la persona a terra ma anche loro vengono colpiti e uccisi, tra le urla di paura e disperazione dei presenti. Le testimonianze che arrivano dal nord della Striscia di Gaza sono drammatiche. Parlano di “assedio totale”, con droni dell’esercito israeliano che “colpiscono qualunque cosa si muova” e giornalisti che non riescono ad accedere e lavorare in sicurezza per raccontare cosa sta accadendo