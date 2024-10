“Noi l’avevamo detto, non perché siamo veggenti ma perché leggiamo le leggi. Ora mi rivolto a Giorgia Meloni, fermatevi e tornate indietro. Come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente portato in Albania”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, durante la direzione dem ha commentato la decisione sezione immigrazione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. “Vergogna, altro che modello, l’accordo fatto con l’Albania è un accordo fuorilegge – ha aggiunto – un accordo che viola il diritto internazionale, il diritto europeo e il diritto nazionale”. Per Schlein “l’intero meccanismo non sta in piedi”. Sono “800 milioni di euro buttati” che potevano essere usati per la sanità. “Qui si configura un danno erariale”, ha concluso, ricordando che già prima della decisione del tribunale avevano dovuto riportare indietro quattro persone.