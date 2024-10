Non accenna a smettere la forte pioggia che nelle ultime ore ha colpito il nord Italia, in particolare la Liguria. I grandi nubifragi hanno causato strade e autostrade allagate, caselli chiusi, cascate d’acqua dai viadotti, auto bloccate e acqua che è arrivata fin dentro gli autobus in movimento. Ma non solo. Alcuni torrenti sono usciti dagli argini e si sono registrati allagamenti in particolare di negozi e scantinati, oltre a frane che hanno bloccato strade minori. Nella Regione l’allerta per allagamenti è stata prolungata anche per le prossime ore, mentre per domani l’allerta è di livello arancione. Stesso allarme diramato anche in alcune aree di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

La perturbazione, con temporali autorigeneranti, dopo la provincia di Savona, ha colpito oggi quelle di Genova e La Spezia: sono caduti 70-80 millimetri di pioggia che ha allagato le strade, provocando blocchi e danni alle attività. Al momento la perturbazione ha causato anche un morto, un uomo di 75 anni, Mario Zito, sorpreso dalle piogge di ieri mentre si trovava nei boschi del Genovese in cerca di funghi: l’uomo è caduto in un dirupo e il corpo è stato ritrovato solo oggi.

La protezione civile è stata attiva sia nei comuni costieri, in particolare nel Golfo del Tigullio, sia nelle colline dove si sono registrati frane e smottamenti. Diverse le immagini sui social che hanno mostrato una cascata d’acqua sul viadotto dell’Aurelia, a Sori, ma anche violente cascate d’acqua sputate dai viadotti dell’A12 oltre alle immagini dei torrenti in piena.

Il maltempo ha interessato anche l’Emilia Romagna e il Veneto. In laguna è stato azionato il Mose e l’acqua ha raggiunto una punta di 122 centimetri in mare, mentre in città la massima, misurata a Punta delle Salute intorno alle 10, è stata di 95 centimetri, sufficienti ad allagare Piazza San Marco e le zone più basse del centro storico. Allerta arancione per criticità idrauliche anche nel Piacentino, nel Parmense, nel Reggiano e nel Modenese.

Secondo le previsioni ci sarà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temporali nelle regioni di Nordovest in estensione al resto del Nord, alle regioni centrali tirreniche e, da domani, a Campania e Sicilia centro-occidentale. Dalla sera di oggi persisteranno temporali su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Attese precipitazioni anche su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio.