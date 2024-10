Sparire dal calcio portoghese e da tutte le competizioni europee per almeno 6 mesi, con il rischio di essere sospesi fino a 3 anni. Questo è quanto potrebbe rischiare il Benfica dopo la richiesta del Pubblico Ministero portoghese. Il club, infatti, è sotto accusa per corruzione e frode fiscale nell’ambito di un processo che in Portogallo viene definito “caso e-mail“. Nello specifico, l’ex presidente del club Luis Filipe Vieira è accusato di diversi reati, tra cui quello di aver ideato un piano che mirava ad ottenere vantaggi attraverso il controllo di altri club che avrebbero reso la strada più facile negli scontri diretti durante il campionato. Lo stesso Filipe Vieira nel luglio 2021 era stato arrestato per presunti crimini di frode fiscale e riciclaggio: pochi giorni più tardi, si era poi dimesso dall’incarico di presidente del Benfica.

I fatti contestati dall’accusa risalirebbero alle stagioni sportive tra il 2016 e il 2o19: tra i club coinvolti ci sarebbe il Vitoria Setubal, accusato di corruzione passiva. Il Vitoria, infatti, a causa di elevate difficoltà finanziarie, avrebbe tratto benefici da operazioni di mercato (tra prestiti e trasferimenti vari) e, in cambio, i giocatori avrebbero dovuto affrontare le gare contro il Benfica al di sotto della loro forza, compromettendo di fatto l’esito finale. La Polizia Giudiziaria è ora al lavoro per cercare conferme di quanto sostenuto dai pm: oltre l’ex presidente, è stata chiesta l’interdizione anche per Paulo Gonçalves, Fernando Oliveira, Vítor Valente e Paulo Grencho.

La presa di posizione del Benfica

“Lo Sport Lisboa e Benfica e i suoi avvocati analizzeranno nel dettaglio l’accusa notificata oggi che ritiene responsabile il club, per presunti atti attribuiti al suo ex presidente e ad un ex consigliere. A tempo debito verrà presa una posizione procedurale, ma non c’è dubbio sul fatto che il Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (per quanto è stato possibile analizzare, sono infondate), così come da qualsiasi altra cosa che possa andare ad incidere sui propri diritti ed interessi”. Così, il club portoghese ha voluto commentare le voci che stanno circolando nelle ultime ore. Ovviamente, l’attuale presidente Manuel Rui Costa non è accusato di nulla, in quanto estraneo agli eventi sotto accusa.