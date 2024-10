L’Arabia Saudita continua a deludere sul campo e Roberto Mancini viene contestato dai tifosi. Così, tra insulti e polemiche nei confronti del ct italiano, si conclude la gara contro il Bahrain – valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali -: 0-0 e pesanti critiche. Ai tanti cori ricevuti, Mancini non si è tirato di certo indietro e ha risposto con un plateale gesto di stizza.

Saudi Arabian fans ask Roberto Mancini to leave pic.twitter.com/y913LsKYtn — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) October 16, 2024



Nervi tesi

I tifosi sono spazientiti, Mancini di più. Situazione tesa in casa saudita: la nazionale non va oltre lo 0-0 e nonostante la vicinanza della Federcalcio saudita nei contro del ct, molti lo vorrebbero fuori. Lo stesso Mancini non riesce a trovare una risposta a questo momento: “Cosa non sta andando?” lui risponde nel post-partita: “Non lo so, non lo so. Il problema è solo uno che se non segniamo non vinciamo… e poi se ad ogni partita finisce che sbagliamo un rigore, tutto diventa ancora più difficile. Come risolverlo? Non lo so”. Oltre i non risultati, Mancini viene anche contestato per il suo stipendio: secondo i giornalisti, troppo alto e immeritato per poter offrire uno spettacolo di questo tipo in campo.

“I miei giocatori devono avere più spazio in campionato”

Una polemica che continua da settimane. Ne aveva già parlato a settembre, ora ci è ricascato. La questione riguarda lo scarso impiego dei suoi giocatori nei club durante l’anno: un processo che certamente non aiuta la crescita della nazionale e che non abitua i calciatori – quando chiamati in causa – a mantenere un certo ritmo partita. Così, Roberto Mancini si sente penalizzato da questa situazione: “Tre anni fa i giocatori sauditi giocavano tutte le partite. Oggi, tra il 50 e il 60% di loro non gioca. Questo è il primo problema, anzi l’unico problema che abbiamo in questo campionato”. Ora, però, oltre lo scarso impiego in campionato anche quello in nazionale – visti i risultati – non sta convincendo nessuno.