Torrenti esondati in provincia di Savona, la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia interrotta e chiuso un tratto della via Aurelia a causa di una frana. Peggiora la situazione in Liguria a causa della perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterreaneo e che, nelle prossime ore, porterà piogge intense sul Nord Ovest e sulla Toscana. L’allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell’Emilia-Romagna.

Liguria – Particolarmente colpito il savonese, dove sono diversi i torrenti esondati e a rischio esondazione. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche. Il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, nella zona di Savona, ha reso necessario il blocco precauzionale. per quanto riguarda la sospensione della tratta ferroviaria, essendo “Sceso il livello idrico del torrente Nimbalto monitorato dai tecnici, dalle ore 15.35 è ripresa la circolazione, precedentemente sospesa a livello precauzionale tra Loano e Pietra Ligure per condizioni meteo critiche che stavano provocando il rischio di esondazione del torrente”. Lo scrive in una nota Rfi. Il fiume Bormida è esondato nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. La situazione più delicata si registra proprio in quell’area, colpita da forti piogge. Sono stati richiesti interventi da parte dei tecnici di Rfi per ripristinare la circolazione. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi.

Per giovedì 17 ottobre, la provincia di la Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole secondarie superiori. Inoltre, nel pomeriggio di oggi, a causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l’allerta gialla per temporali ha lanciato un appello “a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine”. “Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, – dichiara il sindaco – il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull’Aurelia a Celle ed Anas si è attivata”. Sempre da giovedì mattina alle 9 è atteso il livello massimo di allerta per temporali sui bacini piccoli e medi delle zone B, C, D e E, quindi su savonese, genovese e spezzino e dalle 15 arancione idrogeologica sui bacini grandi C e E. L’allerta sarà gialla nella zona A, quindi in provincia di Imperia.

Scuole chiuse domani per il maltempo anche a Genova e a Savona. Il Centro operativo comunale a Genova dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri di formazione professionale, di tutte le sedi dei servizi educativi e i dipartimenti universitari pubblici e privati nel territorio comunale. Dispone altresì la chiusura dei dehors delle attività commerciali che si trovano in area esondabile a maggiore pericolosità idraulica. Chiusi anche i mercati all’aperto settimanali, in zona esondabile a maggiore pericolosità idraulica. Nel savonese la chiusura delle scuole interesserà l’intero territorio provinciale. “Ho firmato un’ordinanza perché la situazione oggi è stata davvero molto critica, – testimonia il sindaco di Savona Marco Russo – nel tardo pomeriggio è un pochino migliorata, i torrenti sono scesi e la situazione è tornata sotto controllo, ma domani per prudenza le scuole a Savona saranno chiuse“.

Al momento è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana. Il personale Anas è intervenuto per le operazioni di ripristino al fine di riaprire il tratto a senso unico alternato nel più breve tempo possibile. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. “Gli aggiornamenti modellistici odierni confermano lo scenario meteorologico complesso sulla Liguria, almeno fino alla parte centrale di sabato – spiega Arpal – questa mattina è entrato sulla Liguria il primo impulso perturbato, che ha prodotto un primo scroscio intenso su Albenga”.

Due voli in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati deviati su altri scali. Si tratta del Ryanair proveniente da Catania e fatto atterrare a Torino e di quello in arrivo da Napoli, che ha fatto scalo a Pisa. Al momento nessun volo è stato cancellato ma sono segnati ritardi per i voli da Roma Fiumicino e Pisa e per quello diretto a Catania.

Emilia Romagna – La Uil Emilia Romagna, a seguito della decisione della Protezione civile di diramare l’allerta gialla per la regione, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’iniziativa “No ai lavoratori fantasma”, prevista per il 17 e il 18 ottobre a Bologna e organizzata di concerto con la Uil nazionale, come prima tappa della Carovana contro il lavoro precario. “Per senso di responsabilità” e “per evitare disagi sia alla collettività sia ai partecipanti che si sarebbero dovuti spostare dalle province emiliano-romagnole verso Bologna”, sono stati bloccati gli allestimenti predisposti per lo svolgimento dell’evento che sarà, quindi, riprogrammato.

Lombardia – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della regione ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 di giovedì. Durante l’allerta meteo i cittadini sono invitati a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Toscana – L’unita regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la costa toscana. Interessate anche le zone nord-occidentali interne (bacini del Serchio, Lima, Reno, Bisenzio, Ombrone pistoiese e Valdarno inferiore) e quelle centro-meridionali (bacini di Fiora e Albegna). L’allerta meteo è valida dalle 15 alla mezzanotte di giovedì. Dal pomeriggio di mercoledì invece, possibilità di temporali forti nella seconda parte della giornata sulle zone nord occidentali, in Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale. Sempre domani verrà valutata la possibilità di innalzare il colore dell’allerta su nord ovest e sulla costa per criticità idrogeologica-idraulica e temporali.

Veneto – Tra mercoledì e domenica la regione sarà interessata dal persistere di una circolazione ciclonica con frequenti precipitazioni. Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido da giovedì alle ore 18, fino a venerdì alle ore 18. È dichiarato allerta gialla per criticità idraulica nei bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione.