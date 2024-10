Dopo non essere stato convocato dalla nazionale di Didier Deschamps per preservarsi da un infortunio muscolare rimediato qualche settimana fa con il Real Madrid, ci si sarebbe aspettato di vederlo in palestra. E invece, Kylian Mbappé è stato avvistato in Svezia fuori da una discoteca di Stoccolma, durante la partita di Nations League tra Israele e Francia (vinta 4-1 da Les Blues). “Dobbiamo vederlo in modo più generale. Il postulato iniziale è che gli interessi dei club e gli interessi delle squadre nazionali, non mi riferisco solo a quella francese, ad un certo punto necessariamente divergono e non bisogna dimenticare nemmeno che il datore di lavoro è il club, non è la federazione”, così il ct francese aveva motivato la mancata chiamata al campione blancos. Peccato che, anziché pensare al suo “datore di lavoro” e alla propria condizione fisica, Mbappé si è concesso una vacanza lontano dai campi e dai pesi. Molto probabilmente il Real gli avrebbe comunque concesso questi giorni di libertà, ma il suo comportamento fa discutere in Francia. Considerando anche il fatto che nell’ultima partita in Liga prima della sosta, il numero 9 era sceso regolarmente in campo. Rimasto in Spagna per recuperare al 100% dal fastidio muscolare, Mbappé ha scelto il ristorante Chez Jolie e il locale notturno svedese V.

Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d’Israël – France en Ligue des Nations hier soir. ???? « Bien manger, bien dormir. » ???? (???? @sportbladet) pic.twitter.com/jY37KYj3n9 — Foot Mercato (@footmercato) October 11, 2024

Nations League, la Francia vince anche senza Mbappé

Niente Mbappé? Nessun problema. Nella serata del pareggio italiano contro il Belgio, la Francia del ct Deschamps demolisce Israele per 4-1 – nella sfida valida per la Nations League – grazie alle reti di Camavinga, Nkunku, Guendouzi e Barcola. Seconda vittoria consecutiva e distacco con gli Azzurri che si riduce a 1 punto.