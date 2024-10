Dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente fino al centro per i migranti in Albania. L’intervento di Nicola Fratoianni, in sede di replica alla presidente del Consiglio, ha toccato diverse questioni, tra cui il ruolo – in teoria centrale – dell’Unione europea. E proprio in merito all’elezione dei nuovi commissari Ue il leader di Sinistra italiana ha ironizzato sulla richiesta di Giorgia Meloni, che ha chiesto alle opposizioni di votare Raffaele Fitto. “Votare lui va nell’interesse nazionale? E allora il salario minimo orario, una patrimoniale sulle grandi ricchezze a livello europeo, una tassa sugli extraprofitti di banche, aziende farmaceutiche e industrie belliche?” ha chiesto Fratoianni.