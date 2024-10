Avrebbe abusato sessualmente di una paziente con gravi deficit mentali mentre era ricoverata in una struttura sanitaria per le lungo degenze. Il medico che da questa mattina si trova agli arresti domiciliari in seguito ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini di Rimini, Vinicio Cantarini, al termine di una indagine dei carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Al dottore, 67 anni e originario di Bologna, in servizio presso la struttura, un centro di riabilitazione privato accreditato dal servizio sanitario regionale e con più unità operative in provincia di Rimini, viene contestato dalla Procura riminese il reato di violenza sessuale su una paziente di 33 anni aggravata dall’aver commesso il fatto in violazione dei doveri di professionista di un servizio pubblico quale appunto la medicina e la cura del paziente. Non sono stati forniti particolari su come è scatta l’inchiesta e quando gli abusi sarebbero avvenuti.

Il medico è difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù. “Ho sentito questa mattina il mio cliente che intende difendersi in maniera puntuale – ha detto il legale – il professionista si dice estraneo ai fatti. Aspettiamo di avere copia del fascicolo per approfondire la vicenda in attesa dell’interrogatorio di garanzia che sarà sicuramente la prossima settimana”.