“Questa estate in piazza De Ferrari, a Genova, abbiamo raccolto appello all’unità dei liguri per superare il sistema-Toti, abbiamo un progetto politico condiviso e un candidato, Andrea Orlando, e non ho nessun problema a chiudere la campagna elettorale con Elly Schlein e Avs”. Così oggi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Genova per visitare il cantiere dello scolmatore del Bisagno (in ritardo di anni), l’Ospedale Villa Scassi e presentare le proposte più identitarie per l’elettorato pentastellato ne programma per le regionali. “Con il patteggiamento richiesto da Toti c’è stata la chiara ammissione di quel che era già evidente da tutti gli elementi di indagine emersi: si è governata una regione facendo gli interessi di amici imprenditori, curando i propri interessi dei politici coinvolti, lucrando e ovviamente garantendosi le campagne elettorali con finanziamenti ingenti da parte degli amici imprenditori che venivano favoriti. Il tutto a scapito degli interessi dei cittadini”.

“Insieme ad Andrea Orlando ha presentato alcuni aspetti di rottura del proprio programma rispetto alla proposta del candidato di Lega e FdI Marco Bucci, scelta in continuità con Toti: “Il nostro con Orlando è un progetto che vuole fare il bene dei cittadini nel segno della legalità, della trasparenza, della giustizia sociale – ha detto Conte – Il numero dei contratti precari di lavoro, qui come sempre più nel resto dell’Italia, la difficoltà dei cittadini a curarsi. La sanità è disastrata e la soluzione non può essere ancora una volta favorire gli amici imprenditori che operano nella sanità, ma rafforzare la sanità pubblica a beneficio di tutti, anche di chi non si può permettere un’assicurazione privata”.

Presente anche Orlando: “Da una parte c’è chi vuole una Liguria per pochi ricchi, privilegiati, dall’altra c’è chi vuole una Liguria per tutti – ha sintetizzato rilanciando temi ‘classici’ del mondo grillino – noi faremo una legge sulla trasparenza, un protocollo sulle lobby; dove c’è mafia e corruzione non c’è democrazia”.