“Nuovo voto di Renzi con la maggioranza su intercettazioni? Ha usato una parola indicativa, quel nuovamente. Ecco, nuovamente. Bisognerebbe finirla qui, basterebbe questo. Mi pare che gli elettori ed elettrici lo abbiano detto chiaro cosa intendono per alternativa alla destra. Per essere alternativi alla destra, in modo credibile, bisogna essere alternativi alla destra. Se si vota con la destra, o si governa talvolta con la destra, è difficile essere alternativi”. Così il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlando del futuro del cosiddetto campo largo e del voto di Italia Viva che ieri si è schierata con il centrodestra, approvando la nuova stretta alle intercettazioni telefoniche.