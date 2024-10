I giudici del collegio della V sezione penale del tribunale di Roma hanno condannata a 10 anni di carcere una donna accusata di torturare i due figli, di 4 e 6 anni. Secondo quanto riporta LaPresse, nell’estate dello scorso anno i due bambini erano stati soccorsi da due poliziotti che li trovarono in strada con morsi di topo e bruciature di sigarette su tutto il corpo, salvandoli da morte certa. Erano denutriti. Le indagini hanno permesso di stabilire che erano stati ustionati con l’acqua bollente picchiati con dei bastoni e frustati con cavi elettrici.

Prima dell’arresto stava per scappare in Francia, ma era stata fermata prima che potesse attraversare le frontiere. Alla donna, 26 anni, vengono contestati i maltrattamenti aggravati nei confronti dei due figli piccoli avuti con un uomo residente nel paese in cui ha cercato di scappare.

L’imputata – come riportato da La Repubblica – ha provato a difendersi in aula dicendo di essere stata anche lei una vittima: “Avevo paura a denunciare – ha racconto ai giudici – il mio compagno mi teneva segregata. Suo padre mi diceva che avrebbe tagliato i miei figli a pezzi.” E ha proseguito. “Non ci faceva entrare in cucina, non potevamo avere nulla da mangiare. Dava un pezzo di pane al giorno sia ai bambini che a me”.

Nonostante quanto detto dalla donna durante la fase preliminare, la sua versione non è stata ritenuta credibile. Sono stati gli stessi figli a confermare che la donna mangiava. Secondo gli inquirenti inoltre, una volta esaminate le condizioni cliniche dei bambini, i due sarebbero potuti morire per malnutrizione in pochi giorni se non fossero stati salvati dalle forze dell’ordine. I bambini si trovano in una comunità e uno dei due è ipovedente, mentre il padre dei piccoli ha fatto perdere le sue tracce ed è attualmente ricercato dalla polizia. Secondo il pm Antonio Verdi, che ha coordinato le indagini, per mesi i bambini hanno subito torture.