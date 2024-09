Ho avuto l’onore di conoscere Claudia Tosi nel 2015, a Mestre, in occasione della presentazione del mio libro L’albero della vita. In quell’occasione, mi ha colpito la sua visione unica e sensibile, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano attraverso il cinema documentario.

Già con The Perfect Circle, Claudia aveva dimostrato la sua abilità nel trattare temi complessi, come il fine vita. Il documentario, girato presso Casa Madonna dell’Uliveto, un hospice sulle colline di Reggio Emilia, segue due persone, nei loro ultimi giorni, esplorando con delicatezza il concetto di “buona morte” e il valore delle cure palliative. The Perfect Circle è un film che non si limita a mostrare la morte, ma mette in luce il potere della dignità e dell’amore in un momento così vulnerabile.

Oggi, Claudia ritorna con un’altra opera altrettanto intensa e personale: Mr. Beau. Questo documentario, una co-produzione tra Italia e Germania, ci trascina in una favola moderna dove il protagonista è un Golden Retriever di nome Beau, affettuosamente accompagnato dalla sua “amica umana”, Claudia stessa. Durante 83 minuti, il film ci guida in un viaggio esplorativo che va oltre la semplice relazione tra un cane e il suo proprietario, toccando temi etici profondi sulla relazione tra esseri umani e animali. Quanto conosciamo davvero gli animali che condividono le nostre vite? Claudia, attraverso il suo percorso, ci invita a riflettere: Beau è felice in un mondo costruito a misura d’uomo? E quanto abbiamo davvero compreso i desideri e le frustrazioni dei nostri amici a quattro zampe?

Mr. Beau non è una semplice storia d’amore per un animale domestico. Claudia esplora il legame con Beau mescolando esperimenti etologici, avventure nella natura e una vera e propria “terapia di coppia” per umani e cani. Quando Beau si ammala gravemente, il viaggio diventa una riflessione profonda su cosa significhi davvero prendersi cura di un altro essere vivente, al di là delle convenzioni sociali.

Questo film non offre risposte facili, ma pone domande fondamentali che molti di noi evitano. Quanto è equa la nostra relazione con gli animali? Cosa significa davvero permettere loro di essere sé stessi? Mr. Beau ci invita a rivedere il nostro ruolo di “padroni” e a trasformarci in compagni e custodi, riconoscendo il valore e l’individualità di chi ci è accanto.

Senza dubbio, questo film farà discutere e commuovere mentre nelle piccole interazioni quotidiane con i nostri animali, possiamo ritrovare il senso più profondo della nostra umanità.