Tragedia sfiorata in Piemonte. Durante la parata mattutina del Salone dell’Auto di Torino, intorno alle 13 di domenica 15 settembre, una Lancia è finita su una transenna che delimitava il circuito, travolgendo 12 spettatori tra cui due bambini. I piccoli di 10 anni sono stati portati in codice verde all’Ospedale Maria Vittoria. Al momento si trovano al Pronto soccorso dove sarebbero state riscontrate solo alcune escoriazioni. Soccorsi dagli assistenti sanitari presenti sul posto, altre 5 persone con ferite lievi sono state portate in ospedale. Il guidatore dell’auto da rally, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della vettura in Piazza San Carlo, nel cuore della città.

La polizia municipale, intervenuta sul posto insieme alla Croce Verde di Torino e alla Croce Rossa di Moncalieri, ha accertato l’accaduto con il conducente e sta verificando anche la dinamica dell’incidente con gli organizzatori del Salone ai quali compete la gestione dell’evento.

“Durante la parata di domenica 15 settembre una delle auto impegnate nella sfilata ha perso il controllo, urtando a bassa velocità le transenne del circuito in piazza San Carlo. Sono 12 le persone del pubblico coinvolte: uno spettatore ha riportato ferite lacero contuse ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Mauriziano”. Lo afferma in una nota l’organizzazione del Salone dell’Auto di Torino. Sui dovuti accertamenti da fare sull’incidente, è intervenuto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “”Siamo profondamente dispiaciuti per l’accaduto ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte cui auguriamo una pronta guarigione. La polizia locale ha avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità del conducente”.