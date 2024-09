Esplosivo e senza errori. Jorge Martin vince la Sprint Race di Misano davanti a Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli: svanito il tentativo di doppietta – dopo la pole position – per il pilota Ducati 2 volte campione del mondo. 13 giri ai limiti della perfezione per lo spagnolo, sin dalla partenza. Il leader del Motomondiale guadagna subito la prima posizione della Sprint ai danni di Bagnaia. A 9 giri dal termine Marco Bezzecchi perde aderenza e grip in curva: dopo la caduta è costretto al ritiro. Tentativi di rimonta per Marc Marquez che, grazie anche a qualche errore degli avversari, guadagna quattro posizioni. Il podio, però, rimane troppo distante per lui. Per Martin è una Sprint a senso unico e senza sbavature: primo posto e nuovo allungo in classifica piloti. “Non sono contento, ci ho provato ma dopo la partenza è stato un disastro. Lavoreremo per migliorare, domani cercheremo di trovarci in condizioni migliori”, queste le parole di Bagnaia al termine della gara. Il weekend di Misano si concluderà domani, domenica 8 settembre, con la gara alle ore 14.

MotoGp San Marino, l’ordine d’arrivo della Sprint Race

1) Jorge Martin

2) Francesco Bagnaia

3) Franco Morbidelli

4) Enea Bastianini

5) Marc Marquez

6) Pedro Acosta

7) Brad Binder

8) Jack Miller

9) Fabio Quartararo

10) Alex Marquez

11) Aleix Espargaro

12) Maverick Vinales

13) Augusto Fernandez

14) Johann Zarco

15) Raul Fernandez

16) Pol Espargaro

17) Miguel Oliveira

18) Luca Marini

19) Alex Rins

20) Takaaki Nakagami

La nuova classifica del mondiale di MotoGp 2024

1) Jorge Martin – 311 punti

2) Francesco Bagnaia – 285 punti

3) Marc Marquez – 234 punti

4) Enea Bastianini – 234 punti

5) Pedro Acosta – 152 punti

6) Brad Binder – 148 punti

7) Maverick Vinales – 139 punti

8) Aleix Espargaro – 119 punti

9) Fabio Di Giannantonio – 112 punti

10) Alex Marquez – 104 punti

11) Franco Morbidelli – 90 punti

12) Marco Bezzecchi – 82 punti

13) Miguel Oliveira – 60 punti

14) Fabio Quartararo – 52 punti

15) Jack Miller – 50 punti

16) Raul Fernandez – 46 punti

17) Augusto Fernandez – 20 punti

18) Takaaki Nakagami – 18 punti

19) Johann Zarco – 17 punti

20) Alex Rins – 15 punti