Si aprirà il 24 ottobre a Firenze la terza edizione dell‘Oxfam Festival. “Creiamo un futuro di uguaglianza”, questo è il titolo dell’evento incentrato sul tema della giustizia economica. Il 25 e il 26 seguiranno, presso l’Istituto degli Innocenti, il Cinema Teatro della Compagnia e la libreria Giunti Odeon, una serie di incontri in cui sarà affrontata la questione delle disuguaglianze sociali.

“In un Paese in cui l’1% più ricco degli italiani detiene oltre 84 volte la ricchezza nelle mani del 20% più povero della popolazione, in cui cresce l’incidenza della povertà assoluta, dove i bisogni di tante persone e tanti territori restano inascoltati, c’è un’assoluta e urgente necessità di ridare slancio a una prospettiva di giustizia sociale”, ha commentato durante la conferenza stampa Emilia Romano, Presidente di Oxfam Italia.

L’apertura dell’evento è prevista per il 24 alle ore 19.30 presso il Cinema Teatro La Compagnia. Il primo appuntamento è intitolato “Note e parole per Gaza”, durante il quale attori e artisti tra cui Paolo Benvegnù, Giorgia Cardaci, Antonio De Matteo, Giancane, Meri Lu Jacket, Modena City Ramblers, saliranno sul palco per dar voce alle storie di coraggio e resilienza della popolazione civile di Gaza.

Nel corso delle due giornate studiosi, scrittori, politici e giornalisti si confronteranno sulle disparità economiche e sociali e su temi di grande rilevanza come il fenomeno migratorio e la disuguaglianza di genere. Tra gli ospiti Camilla Baresani, Tito Boeri, don Luigi Ciotti, Marcella Corsi, Carolina de’ Castiglioni, Anna Fasano, Vera Gheno, Eugenio Giani, Paolo Iabichino, Peter Gomez, Carmen Lasorella, Clara Mattei, Roberto Natale e Riccardo Staglianò.

Clara Mattei, docente di economia alla New School for Social Research di New York, con una riflessione dal titolo “Creiamo un futuro di uguaglianza” darà il via alle danze del venerdì 25 alle 10.00 all’Istituto degli Innocenti.

Alle 15 l’incontro Tax the Rich: una questione indifferibile di giustizia sociale per riflettere sull’attualità e il consenso pubblico di cui gode la proposta di una maggiore tassazione degli ultra-ricchi. Tema su cui Oxfam ha lanciato in Italia la campagna #LaGrandeRicchezza, a supporto dell’Iniziativa dei Cittadini Europei, per chiedere alla Commissione Ue l’istituzione di un’imposta europea sui grandi patrimoni. La tavola rotonda, moderata dalla giornalista e autrice di La7, Gea Scancarello, vedrà gli interventi di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, Giorgiana Notarbartolo, esponente dei Patriotic Millionaires e Impact Investor PFC, Massimo Alberti, conduttore e giornalista di Radio Popolare, e Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia fiscale di Oxfam Italia. Il Fatto Quotidiano è media partner della campagna a sostegno della raccolta firme.

La terza edizione dell’evento si chiuderà infine al Teatro della Compagnia con la proiezione alle 20.00 di Limits of Europe. Film scelto con il Festival dei Popoli, che prenderà il via a Firenze il prossimo 2 novembre: una sconvolgente e originale denuncia sullo sfruttamento del lavoro migrante nell’Europa di oggi, tra Francia e Germania, attraverso il racconto in prima persona della protagonista.

Per entrambe le giornate del Festival, dalle 10 alle 18, in piazza Santissima Annunziata saranno presenti inoltre punti informativi sul Festival, stand interattivi sul lavoro di Oxfam, esibizioni di artisti di strada.

Oxfam Italia nasce dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa italiana che per oltre 30 anni si è impegnata con passione e professionalità per migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone povere nel mondo, dando loro l’opportunità di costruirsi un proprio futuro, di controllare e orientare la propria vita, di esercitare i propri diritti.

Info e programma completo su oxfam.it