di Roberto Zambelli

L’altra sera, dopo tanto tempo che non lo facevo, ho deciso di aprire e navigare come cittadino e non come iscritto nel sito del M5S-2050 e ho trovato questa navigazione piacevole ed entusiasmante:

– Motore di ricerca ben fatto e funzionante al meglio.

Ho cercato argomenti come

o Partecipazione attiva e dal basso

o Transizione ecologica e relative disambinguazioni

o Attività personale di ogni eletto sia a livello nazionale sia locale con i relativi ambiti e progetti in itinere con la possibilità di inserire i propri pareri e obiezioni

– Sezione dei forum dedicati alla democrazia partecipativa dal basso in cui ogni cittadino può proporre argomenti di discussione:

o Locali

o Nazionali

o Globali

-Attività dei gruppi locali aperta e disponibile per tutti i cittadini che vogliano partecipare alla costruzione del proprio ambiente e luogo di vita

– Attività di formazione disponibile per tutti i cittadini e non solo per gli iscritti.

Insomma, e finalmente, mi trovavo a navigare in un laboratorio/officina/fucina/social in cui anche per me e per tutti i cittadini era possibile trovare una propria motivazione e lo stimolo per contribuire alla crescita del paese e al benessere collettivo.

C’erano forum in cui si discuteva e si proponevano progetti a partire dall’idea larvale fino ad arrivare alla costruzione e alla elaborazione collettiva di veri e propri progetti da sottoporre all’approvazione del variegato mondo M5S.

Per ognuna di queste sezioni c’era poi la possibilità di attivare o usare l’AI, l’intelligenza artificiale, per chiedere aiuto soprattutto per l’elaborazione sintetica delle conclusioni fino alla definizione dei documenti da passare all’approvazione.

Poi ho fatto l’errore di tornare alla home del sito dove ancora mi compare l’indicazione “Il M5S avvia il processo costituente” e qui mi sono reso conto che la mia era una pura e semplice illusione onirica (dovuta forse ad un colpo di sole?) era lo stesso sogno che il partito M5S-2050 ha tradito, lo stesso sogno che nel 2018 ha portato tutti noi a votare il M5S: “La politica siamo noi e la facciamo noi”… e il sito M5S-2050 di tutto questo non ha nulla!

