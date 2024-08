Le trattative promosse da Stati Uniti, Egitto e Qatar per un cessate il fuoco con Hamas e la liberazione degli ostaggi del 7 ottobre sono a un punto morto, ma da calendario riprendono domani al Cairo. Intanto sul terreno il conflitto tra Israele e l'”asse della resistenza” (“del terrore”, nella definizione di Tel Aviv) guidato dall’Iran continua. Secondo il quotidiano L’Orient le Jour, le Israel Defense Forces hanno ucciso con un attacco nei pressi di Sidone, in Libano, Khalil el-Moqdah, fratello di Mounir el-Moqdah, un comandante delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fatah, l’organizzazione di cui fa parte anche il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas. Suo fratello Mounir è uno dei leader palestinesi di Fatah in Libano ed è stato ripetutamente accusato da Israele di contrabbando di armi alle Brigate dei Martiri di al-Aqsa nella Cisgiordania occupata.

L’Orient le Jour riferisce anche che Hezbollah ha annunciato la morte di un altro dei suoi combattenti, Hussein Moustapha, nato nel 1975. E’ morto “sulla strada per Gerusalemme”, secondo la formula usata da Hezbollah per intendere che è stato colpito in un attacco israeliano. Il quotidiano libanese online aggiunge che l’attacco è avvenuto a Bint Jbeil, nel sud del Libano.

In mattinata Hezbollah aveva rivendicato la responsabilità del lancio di razzi su Katzrin, nel nord di Israele, sostenendo di aver preso di mira una base militare . Il gruppo libanese ha affermato di aver lanciato diverse raffiche di razzi Katyusha non guidati contro la base militare sulle alture del Golan come risposta a un attacco dell’esercito israeliano nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, avvenuto nella notte. Immediata era arrivata la replica di Tel Aviv. “Hezbollah ha lanciato 50 razzi e ha preso di mira i civili, agiremo di conseguenza“, ha detto il portavoce delle forze israeliane, Daniel Hagari.

Le operazioni dell’esercito israeliano continuano anche nella Striscia di Gaza. L’Idf ha chiesto ai palestinesi di evacuare una piccola parte della zona umanitaria di Deir al-Balah, nella parte centrale dell’enclave. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’esercito, ha pubblicato una mappa delle zone che devono essere evacuate perché l’esercito israeliano “interverrà lì con la forza” contro i gruppi terroristici nella zona. “Per la vostra sicurezza, vi esortiamo a evacuare immediatamente a ovest. La zona in cui vi trovate è considerata una zona di combattimento pericolosa”, ha aggiunto Adraee.

La trattativa per il cessate il fuoco a Gaza, intanto, sarebbe “sull’orlo del collasso”. Lo hanno detto due funzionari americani e due israeliani a condizione di anonimato a Politico.com alla vigilia della ripresa al Cairo di nuovi negoziati. Se l’ultima versione proposta dell’accordo dovesse fallire, però, i mediatori non hanno pronta un’alternativa immediata da proporre e il rischio sarebbe quello di una recrudescenza della violenza, scrive il sito.

L’attuale proposta, messa a punto da Stati Uniti, Israele, Egitto e Qatar a luglio, secondo i funzionari è la forma di accordo più forte elaborata finora perché si adatta alle richieste sia di Hamas sia di Israele. Israele ha firmato, ma Hamas ha detto pubblicamente che contraddice la prima proposta elaborata dal presidente americano Joe Biden e quindi non la accetterà. Il timore dei funzionari Usa è che quindi quest’ultimo accordo possa naufragare come i precedenti.

“Abbiamo visto Sinwar (Yayha, nuovo leader dell’ala politica di Hamas, ndr) porre sostanzialmente il veto o affossare quanto concordato e abbiamo visto Netanyahu (Benjamyn, premier israeliano, ndr) aggiungere ulteriori condizioni“, ha detto Andrew Miller, fino a giugno sottosegretario di Stato per gli affari israelo-palestinesi. “Sembra che ci sia in una situazione di stallo, ma è una di quelle situazioni in cui, anche se la probabilità di raggiungere un accordo è bassa, è difficile pensare a una strategia migliore”, ha ammesso. “Ma se non otteniamo l’accordo, c’è la possibilità che l’Iran attacchi e che si arrivi a un vero e proprio scontro”, ha aggiunto la fonte.