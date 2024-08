Temperature record in tutta Italia nella settimana di Ferragosto. Dalle vette del Monte Bianco alla Sardegna, il Ministero della Salute dirama l’allerta caldo e invita al monitoraggio dei soggetti fragili.

Caldo record in vetta – A quanto comunica Arpa Valle d’Aosta, il caldo intenso non ha risparmiato il Monte Bianco. “La temperatura dell’aria, registrata dalla stazione meteo automatica posizionata al Colle Major a 4.750 metri sul livello del mare, è rimasta sopra lo zero per 33 ore consecutive, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del 11 agosto”.

Temperature alte per periodi lunghi sono state registrate anche il 5 agosto (per 5 ore consecutive) e il 18 e 30 luglio. “La persistenza di elevate temperature ad alta quota – sottolinea Arpa Valle d’Aosta – è responsabile dell’intensa fusione glaciale e della veloce riduzione della copertura nivale, che quest’anno aveva fatto ben sperare per lo stato di salute dei ghiacciai della Valle d’Aosta”. Il dato di temperatura riportato è “una media oraria, misurata da due diversi termo-igrometri, installati entro schermi ombreggianti secondo gli standard”.

Nord rovente – Del resto in tutto il Nord sono previste giornate da bollino rosso in Alto Adige nei comuni di Bolzano, Laives, Bronzolo e Badena con allerta arancione sul resto del territorio. Oggi la colonnina di mercurio supererà i 35 gradi. “A causa del perdurare di questa situazione, il bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale sarà al livello più alto, rosso, nei Comuni di Bolzano, Laives, Bronzolo e Vadena, mentre nel resto del territorio permane il secondo livello di allerta arancione”, sottolinea il direttore dell’Ufficio Centro funzionale provinciale.

In Liguria si superano i 39 gradi – in Liguria – già in allerta per l’ondata di caldo che l’aveva travolta la settimana scorsa – le temperature sono arrivate a superare i 35 gradi. Alle 17 di ieri pomeriggio, a Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, sono stati registrati 39.4 gradi. Il Ministero della Salute ha diramato il bollino rosso nella Regione per la prima volta dall’inizio dell’estate. Lo ha segnalato l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal): per due giorni consecutivi, il borgo dello spezzino si è classificato in prima posizione tra i luoghi più caldi dell’intera Regione. La provincia di La Spezia è stata quella maggiormente colpita, con temperature quasi mai inferiori ai 35 gradi. Al momento non sono segnalati picchi di accesi ai pronto soccorso della Liguria.

Allerta prolungata in Campania – La situazione non è migliore al Sud. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, proprio in considerazione delle temperature attese nella settimana, ha prorogato l’avviso di allerta per “Ondate di calore” attualmente in atto fino alle ore 8 di giovedì 15 agosto. Il caldo colpirà tutto il territorio regionale, dove sono attese temperature superiori ai già alti valori medi stagionali (35 gradi centigradi) accompagnate da un tasso di umidità che – soprattutto durante la notte – potrebbe superare l’80%.

Sardegna in rosso – Il bollettino del Ministero della Salute ha innalzato al livello 3 il pericolo per gli effetti del caldo sulla salute anche in Sardegna, a Cagliari, in particolare tra la giornata di oggi, 12 agosto, e quella di mercoledì 14. I servizi sanitari e sociali sono in fase di allerta. Le temperature andranno dai 26°C ai 33°C, con una temperature massima percepita che arriverà a 38°C.