Nel pomeriggio di sabato due turisti hanno piantato un ombrellone nella spiaggia di uno stabilimento balneare di Marina di Carrara (Massa Carrara). Muniti di attrezzatura da spiaggia ma anche di conoscenze di diritto. Il titolare dello stabilimento ha chiamato la Capitaneria di porto, poi arriva anche la polizia municipale, ma i due hanno argomentato le loro ragioni con decisione, adducendo che le concessioni sono scadute. “Le concessioni balneari sono scadute a dicembre e noi di qua non andiamo via perché la direttiva europea è superiore ad una ordinanza comunale”, hanno affermato i due giovani, uno svizzero ed una comasca.

La vicenda è riportata dal quotidiano La Nazione, che riferisce di come, dopo aver pranzato nel ristorante di un lido, i due hanno deciso di scendere in spiaggia per qualche ora di relax. È intervenuto il concessionario del bagno per invitarli a spostarsi, ma loro non si sono mossi e quindi sono arrivati gli uomini in divisa della capitaneria. Gli uomini della capitaneria, responsabile della sicurezza in mare, si sono quindi limitati a far rispettare i cinque metri di battigia libera per il transito. I due giovani sono indietreggiati con l’ombrellone di qualche metro, ma poi sono rimasti fino a sera. In spiaggia molta gente ha assistito alla scena, riporta ancora il quotidiano, c’è chi stava dalla parte del concessionario, ma tanti hanno solidarizzato con i due turisti che hanno dimostrato di conoscere la legge più di tanti altri.

La vicenda avviene mentre il governo lavora ad una nuova, ulteriore, proroga delle concessioni in contrasto con quanto prescritto dalle regole Ue. Gli stabilimenti balneari in Italia sono circa 7mila e pagano canoni spesso irrisori, in media 5mila euro l’anno, a fronte di ricavi per 180mila euro. Secondo i rilievi del Fisco, in due casi su tre le dichiarazioni presentate non sono congrue.