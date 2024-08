Jannik Sinner, campione in carica del Masters 1000 in Canada, è tornato in campo a Montreal con una vittoria netta contro Borna Coric, imponendosi con un perentorio 6-2, 6-4. Il numero 1 al mondo, reduce da un periodo difficile a causa di una tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alla partecipazione alle Olimpiadi, ha risposto così nel migliore dei modi, non solo sul campo, ma anche alle critiche che lo hanno investito negli ultimi tempi. La vittoria contro Coric segna un importante ritorno per Sinner, che sembra determinato a lasciare alle spalle le difficoltà e concentrarsi sugli obiettivi futuri: il primo è confermarsi campione in Canada per consolidare il suo primato nel ranking Atp. La strada verso il successo continua e il giovane talento italiano dimostra ancora una volta di avere la forza e la maturità per affrontare le sfide, sia dentro che fuori dal campo.

Sinner ha mostrato una forma ritrovata dopo la battuta d’arresto subita a Wimbledon, dove aveva raggiunto i quarti di finale, e la tonsillite che lo ha costretto al forfait alle Olimpiadi. Un’assenza che ha generato una serie di polemiche. Dopo il match, Sinner ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione: “Sono molto felice ed entusiasta di essere tornato in campo. È stata una partita dura, ma ho servito bene nei momenti importanti e ho risposto altrettanto bene nei giochi in cui l’ho brekkato. Quindi è un inizio molto positivo“.

Rispondendo a una domanda del cronista Giovanni Pelazzo, Sinner ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute riguardo la sua assenza dai Giochi di Parigi e le insinuazioni sul suo presunto scarso attaccamento all’Italia. “È una domanda a cui non vorrei neanche dover rispondere onestamente”, ha dichiarato Sinner. “Credo che soltanto io e il mio team sappiamo davvero come mi sono sentito: da fuori è una cosa, da dentro è un’altra. Io soprattutto so come mi sono sentito. Avevo detto fin dall’inizio dell’anno che il mio obiettivo più grande erano le Olimpiadi, purtroppo però non ero neanche in grado di alzarmi dal letto“.

Sinner ha anche spiegato come abbia deciso di allontanarsi dai social per proteggere la propria salute mentale, pur essendo consapevole delle critiche che lo hanno travolto: “So però anche di come sono io come persona e di quali persone ho intorno, che tengono tutte molto a me. Purtroppo questa volta è andata così, ci saranno sempre delle cose belle e altre un pochino più brutte, come questa. Capisco la reazione della gente, sono onesto, però ormai sono qua a Montreal e quello che è successo è successo”, ha concluso il numero 1 al mondo.