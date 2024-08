Ennesimo quarto posto per l’Italia, questa volta nella staffetta 4×100. Sulla pista bagnata di Parigi, i quattro staffettisti azzurri – Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu – sfiorano il podio con il tempo di 37.68, a soli sette centesimi dal bronzo. La medaglia d’oro, vinta dall’Italia a Tokyo 2020, va al Canada in 37.50. Argento al Sudafrica in 37.57 e bronzo alla Gran Bretagna in 37.61. Flop per gli Stati Uniti che buttano via la medaglia con un errore al cambio di testimone tra Coleman e Bednarek, tra la prima e la seconda frazione.

La prima frazione di Melluzzo è buona, più nel cambio con Jacobs che nella partenza dai blocchi. Alla fine chiude in 10.40. Gran crono per Jacobs. Il centometrista azzurro chiude primo rettilineo in 8.96, il secondo più veloce della sua frazione. Fa meglio di lui Patta. Cambi perfetti, sia nel ricevere che nel consegnare il testimone, e il miglior tempo della sua frazione: 9.12. Ma il sogno podio si infrange sul 9.20 fatto registrare da Tortu, settimo nella sua frazione.