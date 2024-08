Come da tradizione, il secondo fine settimana di agosto si conferma quello dei grandi spostamenti: gli italiani si muovono per raggiungere le mete scelte per le vacanze nella settimana di Ferragosto. Per questo motivo, è previsto bollino nero sulle strade e rosso per quanto riguarda le temperature. Secondo i meteorologi, i prossimi saranno i giorni più torridi di una stagione che – già da settimane – sta mettendo a dura prova l’intera Penisola.

Il Ministero della Salute ha previsto bollini rossi per le alte temperature in 9 città, che saliranno a 14 domenica. Sono più della metà dei centri urbani monitorati dal Ministero. Neanche di notte la situazione sarà migliore, con temperature minime che tra domenica e lunedì non scenderanno sotto i 29 gradi.

Minime altissime e massime nordafricane – Per Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’, è confermata l’ulteriore espansione dell’alta pressione con valori 12°C più alti della media tra Francia e Germania e oltre gli 8°C in Italia.

La Liguria soffrirà notti caldissime insieme a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso. Le temperature non scenderanno sotto 25°C , con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia. Le minime – altissime – aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì, con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina. Oltre i 25°C di minima da Trieste a scendere, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini. Le massime saranno nordafricane: vicine ai 40°C da nord a sud. In Alto Adige, ad esempio, sono previste temperature superiori ai 35 gradi.

Tutti in viaggio per Ferragosto – In questo quadro sono da collocare i trasferimenti per la settimana di Ferragosto. Viabilità Italia prevede bollino nero a cominciare dalla mattinata di sabato 10 agosto, in particolare, sono attesi spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani verso le località di vacanza, di mare e di montagna. Gli itinerari interessati sono, in direzione sud, le principali direttrici e in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani a partire dal tardo pomeriggio di domenica per via dei rientri dal fine settimana.

Non ci si sposterà solo in auto e grande affollamento è previsto anche in treni e aerei. Proprio venerdì, però, si è consumata una nuova giornata di disagi – dopo quelli dei giorni scorsi – con la sospensione dell’Alta velocità sulla linea tra Roma e Napoli, a causa di due incendi divampati a poca distanza dai binari. L’interruzione ha provocato ritardi fino a quattro ore e pesanti ripercussioni su tutta la rete, oltre che caos nelle stazioni.