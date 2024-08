Si aggrava di ora in ora il bilancio dei disordini scoppiati ieri in Bangladesh, che hanno portato alle dimissioni e alla partenza dal Paese della premier Sheikh Hasina. Secondo i media locali, almeno 109 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite. Più di una decina di persone sarebbero state uccise quando i manifestanti hanno dato fuoco a un hotel di proprietà di un leader del partito di Hasina, nella città sudoccidentale di Jashore. Altre violenze a Savar, alle porte di Dacca, hanno causato la morte di almeno 25 persone, mentre 10 persone sono morte nel quartiere Uttara della capitale.

Hasina si è dimessa sotto la crescente pressione delle proteste studentesche ed è fuggita in elicottero, atterrando in India nella città nordorientale di Agartala. Secondo fonti di intelligence, l’India è disponibile a offrire all’ex premier “un passaggio sicuro”. Il capo dell’esercito Waker-Uz-Zaman ha dichiarato che formerà un governo ad interim dopo averne discusso con il presidente Mohammad Shahabuddin e di essere già entrato in contatto con i principali partiti di opposizione e con membri della società civile, ma non con la Lega Awami della premier. “Il Paese ha molto sofferto, l’economia è stata colpita, molte persone sono state uccise. E’ tempo di porre fine alla violenza”, ha detto. “Se la situazione migliora, non ci sarà bisogno di ricorrere allo stato d’emergenza“, ha assicurato promettendo che le nuove autorità avrebbero indagato su “tutti gli omicidi” commessi durante le proteste. Adesso “il compito degli studenti è di restare calmi e di aiutarci”.

Il fronte studentesco ha già avanzato la sua proposta sul nome che vorrebbe alla guida del nuovo esecutivo. Nahid Islam, tra gli organizzatori delle proteste, ha affermato che il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è la loro scelta come capo dell’annunciato governo ad interim. In un video pubblicato sui social media Islam ha detto che i leader dei dimostranti hanno già parlato con Yunus, che ha acconsentito a prendere il potere considerando l’attuale situazione del paese. Yunus ha dovuto affrontare una serie di accuse di corruzione ed è stato processato durante il governo di Hasina. Ha ricevuto il Nobel nel 2006 dopo essere stato pioniere del microcredito e ha detto che le accuse di corruzione contro di lui erano motivate da vendetta. Islam ha detto che gli studenti manifestanti avrebbero annunciato altri nomi per il governo e che sarebbe stata una sfida difficile per l’attuale leadership ignorare le loro scelte.