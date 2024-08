Centoventi cani di varie razze, età e dimensioni. Stipati all’interno di gabbie metalliche in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse. Molti animali denutriti e in pessima salute. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Flumini di Quartu, in provincia di Cagliari. Ora gli animali sono stati sistemati in sicurezza e affidati a un canile autorizzato di Selargius e al Comune di Quartu. L’intera area, che presentava anche cumuli di rifiuti, è stata posta sotto sequestro preventivo. Al termine delle operazioni, i militari hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali e gestione illecita di rifiuti due donne residenti nel luogo