Un pullman turistico si è ribaltato sull’autostrada A1, all’altezza di Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Nell’incidente, avvenuto questa mattina al km 360 in direzione Firenze, è morto un turista e ne sono rimasti feriti altri 25. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone dal mezzo, rimasto incastrato contro il guardrail. Sull’autobus viaggiavano circa 45 turisti asiatici.

Tutte le persone rimaste ferite sono state portate in ospedale, grazie all’ausilio di elicotteri, ambulanze e auto mediche. Tre sono state ricoverate a Siena, di cui due in codice giallo e uno in rosso, nove ad Arezzo e nove a Valdarno, tra cui tre minori. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su X ha comunicato di essere in contatto con il direttore generale della Asl Toscana Sud-Est, Antonio D’Urso, che sta coordinando il piano maxi emergenze del 118 di Arezzo.

Secondo quanto riferito da Autostrade, l’A1 è rimasta chiusa per una ventina di minuti nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, dalle 17.30 alle 17.50. Attualmente, spiega Autostrade per l’Italia, il traffico defluisce su una corsia. Agli utenti diretti verso Firenze Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Siena Bettolle e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.