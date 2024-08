Ci risiamo: qualità delle acque peggiorata, allenamento di triathlon annullato, ma solito ottimismo degli organizzatori per i prossimi giorni. Continua ad essere a dir poco problematico il rapporto delle Olimpiadi con le gare di nuoto nella Senna. Alle prime ore di oggi, sabato 3 agosto, chi dirige i Giochi di Parigi ha comunicato che in seguito ai test sulle condizioni delle acque del fiume la parte di nuoto delle sessioni pianificate per la staffetta mista non si è svolta come previsto. Il fiume, insomma, è tornato ad essere troppo inquinato. Entrambe le gare individuali si sono svolte all’inizio della settimana, ma solo dopo che la gara maschile è stata posticipata di un giorno e si è svolta mercoledì dopo quella femminile.

In precedenza, l’allenamento di nuoto era stato annullato due volte per motivi di sicurezza dei concorrenti. A causa delle forti piogge degli ultimi giorni, è stato deciso di annullare la sessione di prove di oggi prevista per le 8 ora locale, in vista dell’evento di lunedì. “Nella riunione quotidiana per esaminare la qualità dell’acqua che ha avuto luogo ieri (venerdì) alle 19.30 è stata presa la decisione di annullare la frazione di nuoto della familiarizzazione con il triathlon che avrebbe dovuto tenersi il 3 agosto alle 8:00″, hanno fatto sapere gli organizzatori. “Date le forti piogge delle ultime due notti, particolarmente intense a monte del Paris, e il conseguente calo previsto della qualità dell’acqua, è stato deciso, in anticipo, di annullare la sessione di oggi. Considerando che le condizioni difficilmente miglioreranno prima della riunione quotidiana programmata per sabato 3 agosto alle 16, abbiamo deciso di annullare la prova con il nuoto di stasera per evitare comunicazioni tardive agli atleti”, conclude la nota ufficiale.

Nonostante questo, però, resta l’ottimismo per i prossimi giorni: “Continuiamo a contare sull’evoluzione dell’acqua della Senna, siamo fiduciosi, le condizioni meteo sono buone per tutta la settimana, contiamo di poter organizzare in sicurezza le prove di triathlon staffetta mista e il fondo di nuoto”. Parola del presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Tony Estanguet. E ancora: “Siamo molto felici di vedere questa grande partecipazione alle competizioni femminili, sappiamo anche quanto i Giochi possano essere di ispirazione per i giovani ed è questa l’eredità che vogliamo lasciare. Non siamo arrivati ancora alla fine ma c’è un’energia positiva che ci sostiene”, ha concluso Estanguet.