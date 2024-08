Un altro capo di Hamas ucciso. L’esercito israeliano, come riportano i media israeliani, afferma di aver ucciso stamani in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l’ala militare di Hamas. L’agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall’aria vicino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l’identità. Un omicidio che arriva a pochi giorni dall’eliminazione in Iran del capo dell’ala politica di Hamas, Ismail Haniyeh.

E proprio in Iran decine di arresti, almeno oltre 20, sono stati compiuti alla ricerca di possibili complici e talpe nell’omicidio di Haniyeh, in una residenza protetta nel cuore di Teheran. Secondo il New York Times – ripreso anche dai media israeliani – che cita fonti iraniane informate dei fatti e vicine all’inchiesta in corso fra le persone arrestate vi sarebbero funzionari dell’intelligence di Teheran, militari alti in grado e membri del personale del residence dove è avvenuta l’esplosione gestito dai Guardiani della Rivoluzione.