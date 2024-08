Cosa volesse fare o dove volesse andare un mistero. Certo è che si è introdotto su un aereo di Stato dentro un hangar dell’aeroporto di Ciampino e si è chiuso nel bagno. La presenza dell’intruso era stata segnalata ai carabinieri della compagnia Aeroporti, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Quest’ultimo un cittadino di origini cilene di 28 anni di nome Javier N. V. S., ha opposto resistenza tentando di mordere un appuntato dei carabinieri che lo aveva fermato. Nello zaino che il giovane straniero aveva i militari dell’Arma hanno trovato una bottiglia di alcol e una pipetta utilizzata per fumare il crack. Durante l’udienza per direttissima, davanti al giudice della IV sezione del tribunale di piazzale Clodio, il pubblico ministero Mauro Masnaghetti ha chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e la misura cautelare dell’arresto in carcere.