di Pietro Francesco Maria De Sarlo

Ad aprile 2024 Vito Bardi venne confermato Governatore della Regione Basilicata. A rendere possibile il bis, oltre al supporto dei partiti della precedente tornata elettorale del 2019 ossia FdI, Lega e FI, si sono aggiunti Italia Viva, che ha eletto come consigliere Mario Polese, e Azione, che nella declinazione lucana si chiama Marcello Pittella, attuale presidente del consiglio regionale, e Nicola Morea, consigliere.

La maggioranza può quindi contare su 13 consiglieri: il governatore Bardi, i due di Azione, Polese di Italia Viva, due per la Lega Tataranno e Fanelli, quattro per FdI, tre di Forza Italia.

Ora accade che le due consigliere del M5S, Araneo e Verri, insieme alla minoranza che conta otto consiglieri, presentino una mozione che impegna la giunta a chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli, meglio nota come spacca-Italia, e di presentare ricorso alla Corte Costituzionale.

Stante le dichiarazioni dei leader nazionali la mozione, che sarà votata il 2 agosto p.v., dovrebbe essere approvata e fare della Basilicata la prima regione di destra a chiedere il referendum abrogativo della Autonomia Differenziata. Infatti sommando ai voti della minoranza i due di Azione e il voto di IV si arriva a 11 consiglieri su 21. C’è da finire sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali; ma a tenere il boccino sono i soliti centristi della politica ‘seria’ e le cose non sono così scontate.

Pittella e Morea difficilmente potranno esimersi dal votare a favore della mozione. Infatti, a parte le incerte direttive di Calenda, il primo, quando Bardi nella scorsa consigliatura appoggiò nella conferenza Stato-Regione la riforma Calderoli, dichiarò che si trattava di “…un atto di puro egoismo personale e politico che nulla ha a che vedere con il destino della Basilicata e con le prospettive di benessere dei suoi cittadini” e il secondo, in un appassionato intervento nell’ultimo consiglio del 17 luglio u.s. dichiarò con lucidità tutte le ragioni contro questa legge.

Vero è che Pittella e Calenda ci hanno abituato a tutto, ma si spera che anche per loro ci sia un limite.

Il ‘ma’ va quindi cercato da un’altra parte. Mi riferisco a Mario Polese. Ex coordinatore delle contestatissime primarie che vide vincere Marcello Pittella nel 2013 e suo pupillo, poi consigliere regionale del Pd, di cui nel 2017 viene eletto segretario regionale. Ancora in consiglio regionale nel 2019 passa poi con Italia Viva e di questo partito è ora rappresentante in consiglio. Dovrebbe essere un voto certo, viste le esternazioni di Renzi ma, come direbbe Bersani, “l’acqua è questa qua”. E quindi sempre nel consiglio del 17 luglio scorso Polese, che è anche avvocato e pubblicista, si è esibito in un ‘contorcinato’ numero da azzeccagarbugli esprimendo un tormento dell’anima tra le giuste ragioni di chi è contro l’Autonomia e le ragioni espresse nello strampalato discorso di Tataranno, consigliere leghista.

Caro Polese, lo saprà anche lei che l’astensione non è una astensione ma un voto contrario e che qua ‘nisciuno è fesso’? Tra un assessorato già in tasca e il credito con il perennemente traballante Bardi e il fare gli interessi del proprio territorio, dove farà pendere l’ago della bilancia? Vedremo. Se si asterrà resta da capire cosa diranno gli ‘abbocadores’ dei suoi elettori. Io qualcuno lo conosco: glielo chiederò.

Nel mentre i veneti baccagliano con Occhiuto (“ma sei con la Lega o con il M5S?”), accusano il senatore veneto dem Martella di tradimento per la sua firma al referendum e per il tramite di Salvini si stanno facendo pagare il flop della Pedemontana dall’odiato Pantalone con la riforma delle concessioni delle autostrade, e dopo che Pantalone ha pagato anche le sventure di Antonveneta e delle Banche Venete. Insomma in Veneto i politici difendono gli interessi del Veneto; Tataranno, Fanelli, FdI e Fi anche. E Polese? Sorprese da Fi?

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!