“Uno degli insegnamenti più significativi tratti dal conflitto Russia-Ucraina è che l’industria della difesa transatlantica non è attualmente in grado di soddisfare la domanda che nasce dall’esigenza di ripianare o ampliare le scorte, nonché di ammodernare gli strumenti militari e mantenere la superiorità tecnologica rispetto alle produzioni di Russia, Cina, Iran e Nord Corea“. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso dell’informativa urgente del Governo, in aula alla Camera, sugli esiti del vertice Nato di Washington.