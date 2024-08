Una forte scossa di terremoto è stata avvertita stasera in Calabria. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo sarebbe stata di 5.0. L’epicentro è stato individuato a 3 km da Pietrapaola, ad una profondità di 21 chilometri, nel cosentino. La scossa è stata chiaramente avvertita anche a Catanzaro e in Puglia.

Diverse le segnalazioni, anche attraverso i social network, in particolare da Taranto, Bari e Brindisi. Il sisma è stato avvertito soprattutto negli edifici ai piani più alti. Al momento, come conferma la Protezione civile, non si segnalano danni a persone o cose. Anche alle sale operative dei vigili del fuoco non sono arrivate chiamate.

A Crotone numerosi cittadini si sono riversati in strada e sono andati nella zona dello stadio, uno spazio aperto, per sentirsi più al sicuro. Anche a Catanzaro, soprattutto gli inquilini che abitano in appartamenti ai piani più alti, sono usciti di casa. A Cosenza, invece, la scossa è stata ovviamente avvertita ma non si sono registrate scene di particolare panico. Il Comune è allertato ma al momento, ha riferito il sindaco Franz Caruso, neanche dalla Protezione civile nazionale sono giunte segnalazioni di criticità.